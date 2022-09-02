日前美國眾議院議長裴洛西率團訪台，導致中國大陸開始對台灣進行「圍島軍演」，《遠見雜誌》1日發布民調指出，對於許多軍事專家認為2027年兩岸恐會開戰，有44.3％台灣民眾表示同意，另有32.9％不同意；同時也有高達63.6%的民眾擔憂，「最近中共擴大實施軍演，兩岸恐怕開戰」。

根據《遠見雜誌》的民調指出，在8月中國大陸環台軍演時，對於「最近中共擴大實施軍演，是否擔心兩岸開戰」的問題，有63.6％的民眾會擔心；而企業相對來說比較冷靜，僅有42％擔心開戰，但也高於不擔心的38.3％。該份民調另指出，有多位國際軍事專家評估「2027年」是台海的關鍵年，兩岸恐終須一戰，對此，有44.3％的民眾表示同意、32.9％不同意，企業則有42％不同意、同意31.5％。

同時該民調進一步分析，有63.2％的民眾覺得政府應該努力維持兩岸關係良好，不用砸大錢買國防武器；有20.5%民眾認為，需要買更多國防武器來保衛國家；另有10.1％的民眾同意上述兩種的說法，認為「既要買武器又要打好關係」，贊成雙向部署，既要好好談，也要增加軍購。