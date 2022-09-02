日前美國眾議長佩洛西率團訪台，導致大陸開始對台灣進行「圍島軍演」，同時俄烏戰爭爆發世界局勢不安，也讓我國兵役是否延長受到關注。《遠見雜誌》在1日也發布民調指出，有62.2％的民眾贊成「恢復徵兵舊制」、有21.2％不贊成，引發討論。

根據《遠見雜誌》的民調指出，在8月中國大陸環台軍演時，讓台灣民眾對於「恢復徵兵舊制（至少延長至一年）」的議題又開始討論，其中有62.2％的民眾贊成「恢復徵兵舊制」、有21.2％不贊成。該份民調更調查了「若是兩岸開戰，民眾是否願意上戰場或讓家人上戰場？」結果竟有高達65.2％民眾不願意，只有約25.8％願意。

另外，該份民調也進一步分析，對於台灣是否該學以色列「全民皆兵」及「女性適齡公民服兵役」等議題發現，整體民眾贊成的高達43.1％，高於不贊成的41.4％。其中贊成的部分中，有52.4％是男性、女性只有32％；反之，不贊成的部分，有48.7％是女性、男性則為35.3％。