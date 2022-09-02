可能嗎？聯電創辦人曹興誠1日舉行記者會，只見他身穿防彈衣出席，並提出斥資10億元的2個新計畫，撥6億訓練300萬名民間勇士（稱為黑熊勇士），另外4億則訓練30萬名神射手來保鄉衛國。PTT鄉民有不少人樂觀其成，還說想去打靶；但也有人質疑可行性：「不當兵，會去當黑熊勇士？」

曹興誠除宣布放棄新加坡國籍，恢復中華民國台灣國籍外，更介紹2個行動計劃，一個要在3年內訓練出300萬名積極協助防衛的民間勇士，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。曹興誠表示，這個計劃他會資助6億，使其加速推廣，盡速達成目標。

另一個計劃則是盡速訓練出30萬名神射手（稱為保鄉神射），這個計劃需要協調軍方、警方和各個縣市政府加上民間組織合力推動。曹興誠指出，這個計劃所需的費用，如果各單位暫時預算不足，他願意提供4億元排除困難，使之快速啟動。曹興誠強調，這兩個計劃可以加強我們的防衛力量，宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心，希望各界對這兩個計劃多多關照、大力支持。

PTT鄉民表示：「我OK，你先上」、「就是建立民兵組織的概念，不錯」、「結果都是中華民國派的阿北報名」、「看政府那要怎麼接球」、「老實說10億有點不夠」、「不用去柬埔寨了，參加黑熊勇士就行了」、「覺青都躲起來了」、「6億300萬兵，一人分多少」、「直接在軍警體制中訓練吧」、「我們祝福他徵得到人（望向陸專）」、「這合法嗎」、「自己組織武裝力量了啊XD」。

還有人說，「私兵？」、「做不了就是嘴砲」、「300萬名不太可能，先從1萬為目標」、「如果能打靶，我要去玩」、「不當兵，會去當黑熊勇士？國防部要被取代了」、「覺青不知道會有多少個報名」、「台灣法律可以有實彈讓你練嗎？」、「當民兵>政府軍時，這才是最不該出現的」、「一人333元是要拿去夜市練射氣球嗎」、「不要那麼快戳破啊~我就等著看怎做啊」、「3000名差不多吧」、「武裝力量這個會有問題」。