俄羅斯國營電視台畫面顯示，總統普丁今天前往已故蘇聯末代領導人戈巴契夫的靈柩前獻花並默哀片刻。克里姆林宮發言人培斯科夫說，蒲亭因工作行程而無法出席戈巴契夫的喪禮。

電視畫面還可以看到，普丁（Vladimir Putin）低著頭，一度用手扶著靈柩，然後劃出十字手勢。

培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的告別式和喪禮將在9月3日舉行，遺憾的是，總統因工作行程而無法（出席），所以他決定今天就這樣做（親自向戈巴契夫致意）。」

另外，德國首都柏林今天下令，在週末戈巴契夫喪禮舉行期間，公務機構必須降下半旗致哀。德國內部主張對戈巴契夫表達適當敬意的呼聲已增加。

柏林邦內政部長斯普郎格（Iris Spranger）發表聲明說：「我們希望以適當方式，來向我們的榮譽公民戈巴契夫在促成（共產）東德政治變革方面的成就致敬。」

斯普郎格宣布在3日降半旗，他還說德國永遠感謝戈巴契夫使德國在冷戰後能夠統一。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110901