阿根廷出現不明原因肺炎，當地衛生首長今天表示，本週已有3人因此死亡。
法新社報導，阿根廷圖庫曼省（Tucuman）衛生首長麥迪納（Luis Medina Ruiz）告訴記者，位於西北部的圖庫曼省已有9人感染這種不明呼吸疾病，包括同一家私人診所的8名醫療人員。
當局正在進行疾病檢測，但麥迪納說，他們已排除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和A型、B型流感。
樣本已送進布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的馬爾布蘭研究所（Malbran Institute）。
8月29日出現首名死亡患者後，昨天又有一人死亡。第3名死者則是一名入住該私人診所的70歲病患，麥迪納表示，這名婦人可能是「零號病人，但還在評估當中」。
麥迪納昨天表示，患者出現「嚴重呼吸系統疾病，出現雙側性肺炎（bilateral pneumonia）…跟COVID非常像」。
專家表示正在分析當地用水和空調，檢查是否為中毒所致。麥迪納則說也有可能是感染造成。
首批6名病患在8月18日至22日之間開始出現症狀。最新的3起病例當中，有2人在醫院接受治療，1人在家接受病情監測。（譯者：楊昭彥）1110902
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。