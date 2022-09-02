氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

強颱軒嵐諾來勢洶洶！颱風在台灣東方海面徘徊，雲系範圍廣大，1日晚間路徑進入「關鍵迴轉」，正在原地打轉，最外圍環流已經非常接近東半部近海，預估今（2日）最快8：30發布海上颱風警報，也不排除發陸上颱風警報，受颱風外圍環流仍持續帶來影響，北部地區降雨，氣象局今晨針對大台北5縣市發布大雨特報。

外圍環流仍持續帶來影響，除了北部地區降雨，中央氣象局今日針對北市、新北市、桃園、新竹縣及宜蘭地區發布大雨特報。此外，也發布陸上強風特報，西半部、東北部、東部及離島沿海空曠地帶、西半部內陸平地恐出現11級強陣風。

2日2時的軒嵐諾颱風中心位置在北緯 21.3 度，東經 125.6 度，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

氣象局指出，軒嵐諾最快將於今日清晨至上午發布海上颱風警報，初估時間為08：30，且颱風因暴風圈廣大、風力強，若路徑稍微往西偏，就可能擦到台灣東北角陸地，發布陸上警報的可能有略為增加。

中央氣象局1日晚間也針對軒嵐諾颱風外圍環流發布陸上強風特報，包括台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島，恐有9至11級強陣風；另外如金門及西半部內陸平地也會有較強陣風，鄰近海域有較大風浪。

天氣風險公司總經理彭啟明1日晚間在臉書PO文，用一張圖表讓民眾能簡單了解強颱軒嵐諾影響台灣的時間點。（圖截取自彭啟明臉書）

此外，天氣風險公司總經理彭啟明1日晚間在臉書PO文，用一張圖表讓民眾能簡單了解強颱軒嵐諾影響台灣的時間點。

彭啟明指出，週五、週六會是外圍環流影響最明顯的兩天。北部、東北部會有持續性的陣雨伴隨強陣風，氣象局已經預報北部山區有豪雨甚至大豪雨發生機會。而中南部、花東則會有明顯風勢及局部短暫陣雨，中南部山區也要注意可能有比較多的累積雨量。離島天氣相對較好，多雲到晴偶有短暫陣雨影響，不過也要注意強風及沿海浪況，馬祖地區也可能會有長浪影響。