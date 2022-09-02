【愛傳媒簡秀枝專欄】市長改選在即，任期只剩3個月餘，台北市政府人事大風吹，職位安排有如辦家家酒，令人些許錯愕，更多無奈。

柯文哲市長出席北市議會市政總質詢，在總質詢開始前，先跟議會報告文化局長人事異動案，北市文化局長將由李麗珠接任。李麗珠目前是觀傳局副局長，在市府工作時間長達19年，之前曾擔任過文化局副局長，接任文化局長對她來說，應該是駕輕就熟。

被柯文哲市長形容為「19年老兵」的李麗珠，希望能以一位文化局老員工的角度，協助文化局各項業務順利推展，未來重點將以文化政策落實深化，施政計畫穩定推動及協助藝文產業的發展，陪伴與率領全局主管同仁一起努力完成，創造台北市多元共融文化。

原本傳出李麗珠 7月就要退休，在市府近期人事諸多紛擾，決定留下來幫忙柯文哲市長。

市府近期因為蔡炳坤副市長住院、原文化局長兼參事的蔡宗雄，8月初又到新加坡李光耀公共政策學院進修，蔡宗雄因今年8月出國進修，改由台北市政府副秘書長林育鴻兼任代理局長，但因林育鴻背景與文化局毫無關係，加上2021年研考會主委賴彥霖請辭，也是由市府副祕書長林育鴻兼任，被議員形容是「救火隊」，柯文哲市長為了杜大家悠悠之口，順應民意，火速再作調整。

李麗珠曾於文化局任職19年，歷經股長、專門委員、副局長、等職務，對內協調及對外溝通歷練嫻熟；曾督導2017台北世大運、台北時裝週、台北白晝之夜等大型活動，並曾代表台北市與日本和歌山市進行文化尋根交流，開啟兩市合作交流序幕，並建立交流關係迄今，兼具文化及觀光實務專業，並具備豐富行政資歷，將以其紮實文化行政經驗，帶領本局推動台北市文化政策。

9月1日李麗珠在接受媒體訪問時，對於接任新職，形容是回娘家，溫馨而熟悉，心理沒有障礙，至於是不是救火，她認為都是為公家做事，並不在乎，未來重點將落實深化文化政策，推動及協助藝文產業發展。

由於文化局長也是台北市文化基金會執行長的必然人選，因此決定在在9月7日晚上7點鐘以線上會議方式，召開「第十五屆第六次董監事會」，由該基金會董事長李斌提名，由董監事線上認可方式，確認李麗珠接任執行長。

李麗珠在前次基金會第五次董監事會議中，以觀光傳播局副局長身分，已經取得文化基金會董事資格，預計7日會議，只是行禮如儀，必然照案通過。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：台北市政府官網截圖。

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