【愛傳媒林銘聰專欄】一般傳說，清順治皇帝在五台山出家。康熙皇帝一次又一次的登臨五臺山，據說就是要尋找父親順治皇帝。他去之前，詢問祖母孝莊太后，父親身上有什麼特徵，孝莊太后說福臨腳上有一黑痣，福臨即是順治皇帝。

康熙皇帝去五臺山時，要太監攜帶很多襪子，到過許許多多的寺院，讓每位師父換襪子，就是要尋找腳上有黑痣的師父，可是都沒找到。

有天康熙皇帝要到鎮海禪寺時，看到門口有位老師父在掃地，只見老師父氣宇非凡，他就上前搭話。他問師父為何要出家，是不是家裡有什麼事？這位老師父回答說：

「僧人自有僧人事，

家中自有家中事；

僧事家事皆國事，

僧人家人皆清人。」

康熙皇帝不理解僧人的話。他又問：「敢問師父上下？」僧人回答後即扭頭就離開，頭也不回丟下兩字「八叉」。他嘴巴唸唸八叉師父，仍然無法理解，繼續走進禪寺，讓師父們換襪子，依然沒有找到腳上有黑痣的師父。

當康熙皇帝要回到自己的行宮菩薩頂，走到黛羅頂下面時，突然頓悟，「八叉」不就是父親的「父」意思。於是又帶著隊伍調頭急趕回鎮海禪寺，要找八叉師父，可惜沒有找到。

當康熙皇帝要離開禪寺時，看到牆上字跡還未乾的一首詩，

「離俗當僧花山寺，

不幸碗破被趕出；

古有子債父來償，

今夕父債子來還。」

他就命人拓印此詩帶回京城，拿給孝莊太后看。孝莊太后一看，馬上就說這是福臨的字。康熙皇帝一聽非常悔恨，原來他早已經見到自己父親，卻沒有認出來。

他依據這首詩，認為自己父親在寺院當中，犯下些微錯誤，打破了碗，需要他來償還這個債務。於是他就命令江西景德鎮官窯，燒製108個大瓷碗，贈送給五臺山各寺院，幫順治皇帝還債。現今五臺山上的寺院，很多寺院仍然保有康熙年間的大瓷碗。

後來，康熙又登臨五臺山尋找父親，還是沒有找到。有一次經過一片農田時，看到一位戴斗笠的僧人在幹活，但是這位僧人見到金鑾駕時，不過來迎接也不下跪。眾人都認為僧人不懂禮數，但是他不這樣認為，他認為只有自己的父親才會不迎接也不下跪。於是，他讓車隊在原地等候，獨自一人去見老僧。果不其然，老僧正是「八叉師父」，他淚流滿面苦苦哀求，期望父親隨他回京城，讓他盡孝道，有個好的晚年。

此時，八叉師父回答說：

「未曾生我誰是我，

生我之時我是誰；

長大成人方是我，

合眼朦朧又是谁？」

接著又說：

「人生本是一場夢，

夢醒之後悟禪機；

虛無飄渺堪為道，

來自西天自去西。」

意思就是不會與他回京城。康熙皇帝又說，太后在京城天天以淚洗面，滿心期待母子團圓相聚。八叉師父此時又說：

「天下功名何須爭，

世間紛爭何時停；

吾本西方一納子，

因何流落帝王家。」

仍然表示不會與他回京城。這時，康熙皇帝直接下跪，請求父親與他回去，以讓他盡孝道。八叉師父以碗喝水，水尚未喝完，直接把碗摔在地，碗破水流於地。八叉師父接著說：

「碗已破 水已流，

兔走鳥飛任自由；

只因世間多煩惱，

一領袈裟披到頭。」

表示碗已破水已流，緣聚緣散無可奈何。

康熙皇帝勸不動，最後只好抱著遺憾離開五臺山，在菩薩頂留下四個字「靈峰勝境」。但是在「峰」字少一橫，表示他五次登臨五臺山尋找父親，每次都抱著遺憾離開，而沒有辦法把父親帶回京城。

傳說是淒涼而感動人的故事，但是依據歷史記戴又並非如此。順治皇帝是大清王朝入關的第一任皇帝，孝莊皇后絕不會允許他出家。另外，依據歷史記載，當年順治皇帝患上天花疾病，朝廷還發出通告「禁止民間炒豆」，就是為了避病諱。公元1661年正月七日，順治皇帝駕崩在養心殿。

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片為康熙皇帝像。

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