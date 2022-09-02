【愛傳媒藺奕專欄】秋高氣爽，遠方強颱挺著豐滿的酥胸撞擊我望穿的窗玻璃，把我的眼睛像生蠔一樣撬開，九月了。這個盛夏好像什麼也没有發生、什麼也沒有抵達，就這樣過去了。

但其中的濃烈和輾轉，只有親歷過的人才知道，我們似乎總會在某個季節，爆裂性地長大、爆發性地覺悟，原本没有什麼意義的時間刻度，成了一道明確的分界線。

如果我有機會活到七八十歲，我堅信心底還會保存這個疼痛又沸騰的夏天。秋天就要來了，没有高温、煩躁與病魔抗爭的吼叫，不用再躲避什麼、或總想將自己塞進只有空調的地方。

我要穿上久違的長袖和外套，早上一杯熱咖啡，入晚和朋友圍在露天的日料店喝一點酒吹吹涼風，像孩子一樣，秋天一開學就會遇上全新的人。

小時候的秋天，那是一段怎樣的時光啊，蟬聲停止嘶啞，所有安靜的樹葉都閃閃發光，孩子的眼瞳比溪水更清澈。幸好我還記得一些，雖然成了大叔，幸好我偶爾還能夢到那些閃閃發光的葉子。

開開帶來自己上山親手摘得文旦小子，之前在臉書自嘲日本有三上悠亞、自己是擠三下憂啞，新婚真好啊，我想起《五十年之後》這首歌，祝福妳們小情侶五十年之後的第一年，就從這個浪漫秋天開始吧！

在緩慢平靜的秋天裡，和愛人在紅葉重新謀面的背景裡牽手和擁抱，在彼此身旁唱一首歌換一個吻，那時後山的桂花已經飄香。

九月是夏日结尾的盛宴，長裙和薄衫是九月男女的邀請信，秋天的明朗正式開始，那些已經藏在心底很久的話，也該借著九月的爽朗進行表達。

九月毋須繳稅，經常還有象徵團圓的假期。無論是晴是雨，這是秋天呢，是每一朵花裡都藏著一句情話的季節。所以，誰不愛九月呢？

作者為文學奬得主

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