根據國民黨台北市長選戰民調顯示，國民黨蔣萬安獲33％支持，民進黨陳時中則為25％、無黨籍黃珊珊19％。民進黨立委林俊憲表示，黃珊珊比我們想的還要強。

林俊憲1日在政論節目《少康戰情室》中表示，最後一定是藍綠對決，絕對是三腳督，一定會有棄保。黃珊珊拿的票，比較會搶到蔣萬安的票。所以國民黨之前一直喊的，就是「藍白配」，對民進黨來講，黃珊珊絕對不能被放棄，一旦黃珊珊被棄得很徹底，蔣萬安當選機率就會高。

林俊憲接著指出，現在出現一個狀況，蔣萬安不夠強，黃珊珊則比我們想的還要強。只要黃珊珊不被棄保，陳時中當選的機會當然高，所以民進黨才會說，這是他離台北市長最近的一個時候。

林俊憲認為，黃珊珊不被棄保，這是民眾黨主席、台北市長柯文哲的責任，柯文哲若想選總統，黃珊珊當然不能輸得很難看。這一次親民黨主席宋楚瑜沒有去站台，比較受傷的應該是黃珊珊，看起來是表面三個都公平，其實黃珊珊是有損失的，因為如果以親近遠疏，他應該要站黃珊珊的台，畢竟黃珊珊是親民黨的子弟兵。

林俊憲認為，民進黨要注意的是，不是支持度，而是看好度。因為「三腳督」，會被棄保的就是因看好度很低，如果看好度遠低於支持度，這就表示支持你的人都認為你不會當選，這些票愈到選舉最後，恐會全部跑光光。