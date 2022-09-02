民進黨前立委鄭寶清日前宣布脫黨參選桃園市長後，相關效應引發政壇關注。一份最新民調顯示，有高達44.4%的民眾看好國民黨參選人張善政當選，看好民進黨參選人鄭運鵬者僅13.5%，至於看好鄭寶清者則有12.0%，可見「雙鄭」彼此勢均力敵，鄭寶清參選對綠營的影響恐較大。

《Yahoo奇摩》自8月29日起發起網路民調，至今日（9月2日）已有破5.2萬人參與投票。目前結果顯示，「你看好誰當選桃園市長？」看好張善政的民眾有44.4%、不知道／沒意見26.4%、鄭運鵬13.5%、鄭寶清12.0%、民眾黨的賴香伶則為3.7%。

針對「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」認為一定會的民眾有40.5%、不知道／沒意見20.7%、可能會17.7%、不太會13.9%、一定不會7.2%。

至於「你會評估哪些個人特質作為投票參考？（複選）」前三名分別是：施政能力61.6%、道德標準49.9%、危機處理32.5%、國際觀29.3%、不知道／沒意見12.9%。