來自法國的正妹朱麗葉（Juliette）為愛來台灣，她先是被台灣的夏天嚇到，因為真的熱到快讓人融化，也讓她後悔帶這麼多時尚卻有點厚的衣服過來，但最令她驚訝的就是台灣人恐怖的工作時間，除了要常常加班之外，有時候加班還不一定有加班費，讓她傻眼直呼，大家應該要抗議的！

法國正妹朱麗葉（Juliette）近日在《不要鬧工作室》中的新影片表示，身為一個法國人，她很注重自己的風格，因此當她拜訪台灣的時候，她想要看起來很得體，所以她從法國帶來許多非常時尚的衣服，結果來台灣以後就立刻後悔了。

朱麗葉指出，2019年她在韓國首爾念書的時候，結交了許多來自台灣的朋友，後來這些朋友邀請她到台灣來旅遊，而那年冬天的台灣之旅，也是她第一次來台旅遊。某天晚上，她初次去了台灣的夜店，也在那天遇到了現在的男友，那晚她遇見一個擁有完美英文能力的帥哥，他們很聊得來，因此在接下來的一周，兩人就一起在台灣旅遊。

朱麗葉透露，她離開台灣以後，兩人持續保持聯繫，1年後兩人開始交往，而男友對她也很好，在疫情之下，只要法國開國門，男友就會立刻飛去法國，而且一年就來找她2次，讓她很感動，後來，男友的工作變忙，讓她覺得也許這次輪到她去拜訪男友了。

朱麗葉也說，疫情期間要拿到台灣的簽證真的很困難，但她根本不管，甚至在申請到簽證前，就買好來台灣的機票了，最後也順利來到台灣，而這也是她初次體驗台灣的夏天，每天都熱到快融化。而且氣候潮濕卻要每天戴口罩真的超不舒服，因此她現在看到自己當初帶來台灣的時尚卻厚重的衣服，真的每天都超後悔。

朱麗葉表示，這次她有更多時間去探索台灣，她很喜歡台灣的大自然與食物，但最令她驚訝的是「台灣人的工作時間」，因為男友常常加班，有時候連周末也要，但男友卻說這很正常，讓她很驚訝，因為在法國上班，每周一定要有連2天的假日，然後每年一定要有5周的特休，不管你在哪裡工作都會有這樣的福利，因此當男友透露，在台灣加班都不一定有薪水時，她傻眼驚呼「大家應該要組織起來去抗議！」