奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio），才剛與與交往近5年、剛滿25歲的現任女友卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）分手，沒想到立刻傳出又有新的約會對象，近日還一起到法國度假，據悉對方是年僅22歲的模特兒，而且才剛結束一段婚姻卸下人妻身份。

根據外媒《每日郵報》報導，李奧納多7月和朋友到法國聖特羅佩度假，同行的包括穿著黑色性感洋裝的一名女性，她的身分被起底是烏克蘭模特兒瑪莉亞貝瑞戈娃（Maria Beregova），年僅22歲的她才剛結束一段婚姻，前夫是摩洛哥房地產富商，由於外貌姣好加上身材高挑曼妙，完全是李奧納多的菜，加上年紀未超過「25歲門檻」，因此被推測是新的約會對象，不過兩人關係暫未獲證實。

李奧納多據悉已換了57任女友，而且年齡幾乎不超過25歲，2017年與小他22歲超模卡蜜拉摩洛交往，兩人感情穩定交往長達5年，上個月初還被拍到在海邊度假的畫面，也讓外界認為她將打破「25歲門檻」魔咒，沒想到日前無預警傳出兩人分手消息，由於是「自然的結果」，因此私底下仍維持好朋友關係。