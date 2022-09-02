據各地政局資料顯示，六都8月的建物買賣移轉棟數為1.9萬棟，移轉量呈現月增3.7%與年增14%的表現，其中台中、台南、高雄短期移轉棟數有止跌回穩的跡象，由於影響建物買賣移轉棟數的外在因素眾多，例如8月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是8月移轉棟數止跌回穩的主因。

8月份六都建物買賣移轉棟數月增3.7%，其中，台北市月減1.6%，新北市月減4.9%，桃園市月減1.6%，台中市月增16.7%，台南市月增9.9%，高雄市月增9.1%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，國內疫情趨緩，加上台中、台南、高雄交屋潮帶動下，也讓8月買賣移轉棟數略有起色。因此可以看到台中、台南、高雄買賣移轉棟數皆較上月增加，尤以台中增加16.7%最多，但桃園以北的三縣市仍是呈現交易量縮的狀態。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常影響建物買賣移轉棟數至少有三個關鍵，包括地政局可以辦理過戶的工作天數，預售屋交屋的買賣移轉登記與實際市場上成屋的交易變化，而8月又通常是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，因此通常移轉棟數會比7月少，不過今年8月工作天數比起7月多出近1成，加上預售交屋移轉量也較大，帶動台中、台南與高雄的移轉棟數較7月增加。

雖然8月的量能反彈，但近期國內經濟局勢起伏，除了股匯雙雙下修外，9月還將再度面臨央行理監事會議的升息不確定性，加上房價走高，加深買賣雙方的磨合代溝，使民眾的觀望心態依舊濃厚，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8月單月的量能固然年月俱增，但觀察今年前8個月的累計棟數16.9萬棟，僅比去年同期微增0.2%，仍屬平盤格局，所以後續市場量能，仍趨向於區間盤整格局。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，第三季末央行可能會再升息，壓縮買方購買力，且新屋房價依然高掛，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，今年買方普遍缺乏追價意願，若再度升息恐又陷價格拉鋸戰。