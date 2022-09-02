中租-KY(5871)旗下中租迪和與合迪完成124億元聯合授信案，1日由董事長陳鳳龍與統籌主辦的土銀總經理何英明代表銀行團簽約，創下2家子公司同時辦理聯貸案首例。此案因參貸踴躍，最終雙雙超額結案，顯示各參貸行均予認同與肯定中租-KY長期務實經營。

中租迪和為建置太陽能電廠所需資金、合迪為償還金融機構借款暨充實中期周轉金，委由土銀分別籌組50億元及60億元聯合授信案，並由一銀、合庫、東亞銀行等14家金融同業共同參與，最終均超額募集、分別以54億元及70億元結案。

中租-KY業務涵蓋金融周邊領域，除了原有租賃業務外，並擴展業務領域至小額消費分期及太陽能電廠等。截至8月旗下已擁有2973座太陽能電廠，發電總容量達1004百萬瓦（MW），為全台擁有最多太陽能電廠、綠能發電量最高的企業。

此外，中租-KY跨足售電領域，與產業攜手邁向淨零碳排，目前更積極於海內外地區拓展企業版圖，強化成長動能。而公司連2年入選「道瓊永續世界指數」、「道瓊永續新興市場指數」成分股，去年並獲得綜合金融類全球排名第4名，在ESG各面向已獲國際肯定。