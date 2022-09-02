聯電創辦人曹興誠昨在記者會中，迴避中天記者提問「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關」，卻反而指控中天是匪台，妄言說中天造謠，對此，《中天新聞》聲明「曹興誠先生在今天記者節做了最壞示範」。資深媒體人羅友志則感嘆表示，若連基本的「理」都站不住腳，當什麼人都一樣！

對於曹興誠辱罵中天記者，中天新聞聲明指出，難道曹興誠先生以為，有錢捐個10億元，就有權力開記者會搏版面，對記者招之即來、揮之即去，出言侮辱，損害記者的人格權和工作權嗎？「曹興誠先生的表現完全失格」。

對此，羅友志在臉書指出，他可以理解一個不世梟雄老闆，雄心壯志曾想開拓大陸市場，不意慘敗收場，一定會說「都是中國的錯」。加上美國官司頗有希望，這時候押抗中保台主旋律，「我都能理解」。

但羅友志直言，他唯一不能原諒的是，在91記者節，大罵中天，把一竿子記者晚輩都「抓進你的情緒霸凌」。羅友志直言，踐踏新聞尊嚴、侈言言論民主，就像615警察節殺警、93軍人節侮辱軍人，「連基本的『理』都站不住腳，當什麼人都一樣！可恥的變心人」。