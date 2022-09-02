行政院拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，約增12.9％；總統蔡英文表示，國防預算史上最多，是面對大陸軍事威脅所做的完整應變準備。一份最新民調顯示，認為豪砸4000多億對保衛國家安全「完全沒幫助」者為29.4%，比認為「非常有幫助」的28.0%還高，顯示多數民眾並不支持此預算分配。

《Yahoo奇摩》自8月31日起發起網路民調，至今日（9月2日）已有約1.5萬人參與投票。目前結果顯示，「蔡英文下令國軍強力反制中共無人機侵擾防區，你的看法是？」認為非常支持的民眾有61.8%、完全不支持12.7%、還算支持11.0%、不知道／沒意見9.5%、不太支持5.0%。

針對「明年國防預算首度突破4000億元，你認為對保衛國家安全有幫助嗎？」認為完全沒幫助的民眾有29.4%、非常有幫助28.0%、還算有幫助20.2%、不太有幫助16.3%、不知道／沒意見6.3%。

此結果引發熱議，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉專連結留言：「砸那麼多錢根本浪費民脂民膏，不如拿去補助民生」、「這麼多錢背後誰知有沒有貪汙？」「以前在搞凱子外交，現在在搞凱子軍購」、「美國爸爸又要來賣武器了，難怪最近一堆外國人來」、「國軍本來就該硬起來，但一想到蔡讓台灣更危機，就完全軟掉」、「看柯P說才出張嘴」、「民進黨繼續騙，年底又能轉移焦點撈選票」。