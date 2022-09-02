台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網於9月3日到9月8日推出《9.9狂購節》暖身活動，強打百大品牌陣容、全站商品3折、30家銀行最高回饋15%、999紅包天天搶等好康，momo預估，99檔期人流較去年同期成長20%。

99購物節揭開網購旺季序章，富邦媒為搶先替消費者清空購物車，旗下momo購物網於9月3日到9月8日鳴槍開跑《9.9狂購節》暖身活動，強打百大品牌陣容、全站商品3折、30家銀行最高回饋15%、999紅包天天搶等好康寵愛會員，同時邀請momo粉絲一同號召親友組隊參與「99萬獎金爭奪戰」，獎金好物全入袋，在多重優惠與回饋下，預估99檔期人流較去年同期成長兩成。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年7月合併營收約為79.4億元，年增10.65%，續創歷年同月新高，累計今年1至7月合併營收逾560.13億元，較去年同期成長17.2%，續創歷年同期新高。