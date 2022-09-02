2019年發生的鐵路殺警案，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌均相當重視，下令「要錢給錢、要人給人」，不過國民黨立委鄭麗文指出，各地警察裝備質量、數量和人力至今仍足，且台南殺警案爆發已超過10天，卻僅有明德外役監典獄長杜聰典遭拔官，怒批「原來凡是當DPP的官，就有綠光罩頂，有拜有保庇？」

鄭麗文昨（1）日在臉書表示，員警值勤不幸因公殉職，帶給社會的反思、檢討及輿論卻僅曇花一現，台南殺警案發生至今，民進黨僅拿對杜聰典拔官，企圖斷尾求生，包括內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥及警政署長黃明昭全都沒負政治責任，「原來凡是當DPP的官就有綠光罩頂，有拜有保庇？反正出事基層扛，平時只要當個功勞收割機、被寵壞的政治巨嬰？」

近來爆發多起槍案，雖大多數都迅速破案，但仍讓民眾感到不安。鄭麗文指出，治安亮起紅燈，但各地警察裝備質量、數量和人力卻依然不足，與蔡英文、蘇貞昌曾說過的「要錢給錢，要人給人」完全不同；「明明DPP有絕對的人數優勢，為何警械使用條例修正草案至今還躺在立法院？」鄭麗文強調，第一線員警在危急時刻使用槍械，伴隨而來的卻是民眾檢舉、投訴、纏訟和寫不完的報告，反讓警員顧慮相當大！