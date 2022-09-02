櫃檯買賣中心形式審閱第一上櫃及金融業上櫃公司111年第2季財務報告，東凌-KY(2924)有價證券自111年9月5日起恢復為普通交割方式交易。

第一上櫃及金融業上櫃公司111年第2季財務報告形式審閱結果出爐，櫃買中心表示，經形式審閱第一上櫃及金融業公司公告申報之111年第2季財務報告，東凌-KY(2924)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故其有價證券自111年9月5日起恢復為普通交割方式交易。