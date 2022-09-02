櫃檯買賣中心形式審閱第一上櫃及金融業上櫃公司111年第2季財務報告，東凌-KY(2924)有價證券自111年9月5日起恢復為普通交割方式交易。

第一上櫃及金融業上櫃公司111年第2季財務報告形式審閱結果出爐，櫃買中心表示，經形式審閱第一上櫃及金融業公司公告申報之111年第2季財務報告，東凌-KY(2924)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故其有價證券自111年9月5日起恢復為普通交割方式交易。

《百貨股》淘帝-KY上半年每股虧0.43元 秋冬童裝添薪
《其他股》中租-KY今年成長目標 台看升陸調降
《半導體》外資看譜瑞-KY Q4未明朗、續喊870元
#111年 #東凌 #KY #審閱 #第一上櫃