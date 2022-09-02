國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗也現身留言，獲得大批網友迴響。（圖／翻攝自臉書）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊8月29日正式登記參選，她向對手下戰帖，要求每週舉辦一場政策公開辯論會。對此，民進黨台北市長參選人陳時中回應「是要辯論修理我還是怎樣？」並痛批黃邀辯論「不是一個正確的政治」。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」則狠酸，陳的回應很有「自知之明」，因為他知道沒有綠營的保護，像他這種「草包」，直接面對面辯論就是會被輾壓修理。

擁有破3000位粉絲的臉書粉絲專頁「不可能我二弟天下無敵」，昨日（1）在臉書發文表示，陳時中以「是要辯論修理我還是怎樣？」回應黃珊珊的辯論邀請，這是非常有「自知之明」的反應。因為草包知道自己如果沒有執政黨跟黨媒的保護，做了太多狗屁倒灶的虧心事，直接面對面辯論就是會被輾壓修理。

粉專更進一步質疑，當陳時中挾著指揮中心的全國資源，每天照三餐修理雙北的時候，誰還講幹話說「不要太不滿」的？

此文引發熱烈討論，國民黨台北市前議員羅智強辦公室楊植斗也現身回應：「他有自知之明，我只能說難能可貴」獲得大批網友按下讚、大笑表情。粉專回覆：「林佳龍吵著跪求著要這個被修理的機會，笑死。」其他網友則留言：「草包就是草包」、「不敢辯論就說」、「他還知道自己欠修理喔！不錯嘛！還不傻呀！」