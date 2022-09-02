外貌取向的演藝圈若有新人出道往往都是因為美貌而引發討論，但由隊長Abby（吉星月）、Cindy（范麗娜）和Dora（王小蝶）組成的大陸女團「3unshine」反其道而行，從2016年出道至今因外型被封為最醜女團，其中長相特色鮮明的Cindy，近年來積極健身學打扮，體重從60公斤減到剩42公斤，一雙丹鳳眼頓時多了「高級感」，被網友戲稱是普妹大翻身的最勵志案例。

原本有一張國字臉和丹鳳眼的Cindy從出道以來就備受批評，去年網上瘋傳3unshine不再有任何出片計畫，在北京完成第一場巡演後其餘場次都因故取消，3unshine的製作人私下更透露公司決定解散3unshine，但官方微博始終未正面回應。近年Abby傳出到咖啡店打工、Dora靠家人接濟付房租，只有Cindy依舊仍有星夢，常在微博分享健身、化妝、拍照等近況，身材也從原本矮胖的身形搖身成模特兒修長身材。

Cindy（范麗娜）分享近照多了自信。（圖／翻攝自3unshine-Cindy微博）

去年底大陸媒體《正面連接》報導，3unshine出道這5年，沒和經紀人簽過合約，也沒有固定薪水，酬勞相當不定，2018年參加《創造101》時，整年的薪水才拿到18000元人民幣（約79651元台幣），Dora與Abby受訪都坦言備感挫折，甚至身心受到打擊，前者得到厭食症，後者罹患憂鬱症，可說是星夢全毀。

Cindy（范麗娜）減肥成功，成為許多網友的勵志模範。（圖／翻攝自3unshine-Cindy微博）

相對於其他兩位成員，Cindy則轉當網紅，常在小紅書分享大變身心得，她不僅打扮多了高級感，說話邏輯清晰、有自信，她也坦言早年因為被抨擊備感壓力，一連經歷了「需要家人提醒的懵懂階段」、「自主減肥的初始階段」、「有些痛苦的積累經驗階段」、「逐漸找到方法的舒適階段」4階段，才找到全新的自我，今年才22歲的她和剛出道時可說是判若兩人，但她強調不變的是「我從來都不討厭自己」，以前的她也是自己的一部分，不會因此排斥過往，散發滿滿正能量。