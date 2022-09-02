大腸癌是台人癌症死亡率第3名，不少民眾努力保養大腸。腎臟科醫師洪永祥分享，一位27歲的女患者說自己從年輕時就嚴重便秘，1周只會排便2次，導致她皮膚很差、肚子很脹。醫師詢問發現患者平常最愛吃燒烤、油炸與加工類食品，便建議對方做大腸鏡檢查，結果竟長了2顆大瘜肉，還好不是惡性的，而女子也想改變原本不健康的飲食習慣，1年後再檢查，發現大腸變得粉嫩漂亮。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上發文說，曾有一位27歲左右的女性護理師來找他看病，根據女患者所言，她從年輕開始的時候就有便秘的問題，經常一周只會大便兩次，因此皮膚狀況很糟糕，肚子也常常莫名其妙就脹起來，最慘的就是，婚禮前幾天試穿婚紗的時候，肚子竟然大到差點穿不下，讓她感到很困擾。

洪永祥表示，女患者在百貨公司接受問卷調查測試腸胃道的年齡。怎料，結果卻驚呆眾人，因為女子腸胃道的年齡竟然比她的實際年齡足足多了20幾歲，落差非常巨大。

洪永祥指出，他詢問了對方平時的飲食習慣，發現女患者最喜歡吃燒烤、油炸物與加工類食品，但卻完全不喜歡吃蔬菜和水果，然後又愛喝飲料，通常擁有這樣不健康飲食習慣的人，腸胃道的狀況都不會太好，因此他就建議女患者先去做大腸鏡檢查，結果真的因此查出來有2顆巨大的瘜肉，所幸不是惡性的，但女患者還是很擔心。

洪永祥建議，想好好保養大腸可從飲食開始，先戒掉油炸、燒烤類與高鹽高糖的飲食習慣，另外要多補充膳食纖維，因為膳食纖維可以幫助排便，而膳食纖維又可分為水溶性和非水溶性的，水溶性膳食纖維像是秋葵、木耳，可使大便吸附水分；而非水溶性的膳食纖維可以吸附很多油脂。而女患者努力調整飲食1年後，再去做大腸鏡檢查結果醫師表示她的大腸粉粉嫩嫩的，非常漂亮。