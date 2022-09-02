今天出現一筆震撼交易，爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)前往騎士，換來3名球員和3支選秀籤，這結果恐怕讓眾人意外，因為並非傳聞的尼克、熱火等隊，這或許與尼克一項操作有關，他們正式與巴雷特(RJ Barrett)完成4年1.2億美元續約，而據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料，尼克原本已接近和爵士達成交易，但卻不願送走巴雷特。

New York forever! 🗽



R.J. Barrett becomes the first Knick to sign a rookie extension since Charlie Ward in 1999. 😱 🙌 pic.twitter.com/c0CeQEX6Z6 — theScore (@theScore) September 1, 2022

尼克近期是爭奪米契爾呼聲最高球隊，但今天結果卻令人意外，騎士搶下這位球星，交易過後沃納洛斯基透露了一些內幕，表示尼克原本擁有爵士想要的人，包括Quentin Grimes與主力巴雷特，但尼克不點頭，接著奎克利(Immanuel Quickley)被提議成Grimes替代者，爵士還希望尼克拿出3枚不受保護首輪籤，但尼克堅持要在第3枚籤加上前5順位保護。

Story includes details on the breakdown in talks with New York on Monday night that allowed Cleveland to re-enter discussions and quietly negotiate a deal over the past 48 hours. https://t.co/3eDg2Mf7f1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

還有消息人士稱尼克交易籌碼含2枚次輪籤、2個選秀互換權及第三方球隊2份即將到期合約，然後會將佛尼耶(Evan Fournier)和1枚首輪選秀權送至第三方球隊。後來尼克打算與巴雷特達成4年1.2億美元續約，但仍繼續追求米契爾，而這時爵士轉向與騎士談判，本周再也沒和尼克交涉，使得出生紐約的米契爾無緣為家鄉球隊效力。