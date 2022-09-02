AV女優吳夢夢因被BBC採訪，而冠上「台灣第一女優」稱號，近來除了經營公開社群，更主持Youtube節目《思春社》，也會找來線上女優當來賓，分享自身故事或性知識，近來上節目時除了分享自身拍片經驗，更強調「成人片都是演出來的」，坦言大部分時候並非舒服的事。

根據《三立新聞網》報導，吳夢夢在節目《公視主題之夜SHOW》大方分享拍攝AV過程，她表示呈現出來的感官刺激，全都是為了滿足鏡頭前的觀眾而「演出來的」，絕大多數過程不是真的舒服，更坦言對自己而言「私底下的性愛，比在演出的時候舒服很多倍，但這需要跟伴侶多溝通」。

該節目將推出加拿大公視紀錄片《大不舉時代》（The Great Flop），闡述魁北克青年沈迷AV，卻在性行為時發現性功能障礙，因此探訪性治療師、AV導演與男優，藉此了解自身性焦慮和性慾望，至於內容提到「沉迷AV會導致不舉」的觀點，有七成來賓大表認同，據悉主要原因是成人片相較現實中的性愛，提供更多感官刺激，加上性教育不足，很容易把AV跟現實連結在一起。

吳夢夢曾在YouTube頻道公開AV女優制度，透露台灣片商會將女優以顏値、身材、表達能力、聲線狀態和膚況分成A、B、C、D、E五個階級，滿分為50分，若分數落在45-50分便歸類到最高的A級，片酬將落在12-20萬，收入比台灣民眾平均薪資還高。