國民黨台北市前議員羅智強昨日（1）搭機赴美，將展開為期一個月的美國巡迴演講，國民黨桃園市議員梁為超與羅系子弟兵楊植斗、何元楷、鍾明、練鴻慶、陳芳盈等人專程送機，並拍下一張「最後大合照」。這張照片吸引破1.2萬人按讚，卻有不少人質疑，為何都沒有國民黨中央的人到場致意，認為藍營不夠尊重人才。

羅智強昨日晚間10時52分在臉書發文，秀出一張大合照表示，他將搭乘當晚的飛機赴美國巡迴演講，總共會去1個月，非常感謝國民黨桃園市議員梁為超，以及「強團隊」的楊植斗、練鴻慶、陳芳盈、何元楷、鍾明特別來送機，真的讓他非常感動。

羅智強指出，他當天早上已陪張善政去登記參選桃園市長，他也告訴張要去美國巡迴演講1個月，所以張也特別發了一篇文，祝福他去美國演講順利，他很感謝張的祝福，也祝福張在桃園一切順利。飛機將在深夜起飛，大家一個月後見。

此文獲得超過1.2萬個讚、近400則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「強哥辛苦了！出國好好放鬆，等你回來」、「強哥加油！在美國一樣94強！」「旅途平安，早點回來，黨需要年輕的力量繼續讓國民黨變得更年輕更有活力」、「奇怪為什麼都沒看到朱立倫等高層？」「怎麼都沒有國民黨中央的人來送機，藍營在展現團結的功夫上，真的輸綠營很大」、「國民黨真的很不尊重人才，這麼強大的戰將規格竟然才這樣」。