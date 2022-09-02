★分析

摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson表示美股尚未見底，今年內可能再創新低。他預期美國經濟在「增長衰退」（growth recession）或軟著陸的情況下，標普500指數可能回測3400點，也就是和現在相比還有約15%的下跌空間，但如果美國真的陷入衰退，則標普500指數可能進一步下探3000點。

Comerica Wealth Management投資長John Lynch表示，隨著股票投資人終於體認到聯準會抑制通膨的任務強度，美股可能在未來幾周出現6月的低點。通膨和衰退通常伴隨著較低的市場倍數，隨著利率走升，市場需要重新評估估值。能成功測試6月低點也很重要，因為雙底形態可能有助於緩解對未來幾個月進一步波動的擔憂，我們認為市場對明年的獲利預測過高，隨著預測的下修，技術支撐將非常必要。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，今天的市場反映的明天早上。現在是一個超賣的市場，而能觸發反彈或至少不要引爆拋售賣壓的，將是轉弱的就業報告，尤其在薪資方面。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅能源股（跌2.30%）、原材料股（跌1.38%）、科技股（跌0.48%）收低。醫療保健類股上漲1.65%，表現最佳，其次為公用事業股漲1.42%。

由中概股組成的金龍中國指數下趺1.74%。

★重磅股

重量級科技股成為避風港，僅微軟收跌0.41%。蘋果漲0.47%，亞馬遜漲0.83%，Alphabet漲1.40%，特斯拉漲0.56%，Meta漲1.49%，網飛漲2.90%。

道瓊指數成份股方面，嬌生漲2.48%，漲幅最大，其次為安進（Amgen）漲2.16%。波音跌4.11%，跌幅最大，其次為陶氏化學跌2.04%。

主要晶片股僅美光漲1.38%，德州儀器漲0.58%。輝達重跌7.67%，跌幅最大，其次為超微跌2.99%。恩智浦收跌0.11%，英特爾跌0.50%，高通跌1.78%，應用材料跌2.40%。

★焦點股

輝達收跌7.67%，為139.37美元，盤中最低跌至132.70美元，下挫逾12%。輝達周三證實美國政府要求該公司停止向中國出口兩款頂級AI晶片—即A100和H100晶片，可能因而損失營收4億美元。惟該公司周四表示，美國將給予一年緩衝期，已允許A100和H100晶片在香港完成訂單，直至明年9月1日。亦被下令禁止頂級AI晶片出口中國的超微尚未說明是否也獲得類似的臨時出口許可。

Hormel Foods Corp股價大跌6.56%，該食品公司將全年獲利預測從1.87～1.97美元下修至1.78～1.85美元，執行長Jim Snee表示，成本通膨升高是下修財測的原因之一，但表示通膨壓力是暫時的，可能會在未來幾季逐漸消退。

Bed Bath＆ Beyond大跌8.60%，一些分析師認為該家具用品連鎖公司周三公布的轉型計畫不足以挽救陷入困境的業務。投銀Raymond James調降該公司的股票評級，稱獲取新融資，以及關閉門市和裁員，只是拖延問題而已。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌2.05%，收81.64美元，換算台股價格為498.51元。

聯電ADR跌1.21%，收6.55美元，換算台股價格為40元。

日月光ADR跌2.78%，收5.60美元，換算台股價格為85.49元。

中華電信ADR跌0.50%，收39.52美元，換算台股價格為120.66元。(2-2)