隨著各家手機品牌都想打造自家的生態圈，因此各自都推出了自家品牌獨有的「Buds」真無線耳機，像三星就有主打升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質的Galaxy Buds2 Pro，加上體積縮小、電量增加，以帶來更舒適且高質的音質體驗，Google則推出Pixel Buds Pro，提供主動降噪搭配耳形調整，打造零干擾聽覺享受。

三星全新的Galaxy Buds2 Pro，10月31日前購買即贈送透明保護殼。（三星提供）

三星的Galaxy Buds2 Pro，推出精靈紫、幻影黑與曙光白 3色，定價7490元。（石智中攝）

三星全新升級版的Galaxy Buds2 Pro，從上代的16bit升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，還有360環繞音訊、支援Dolby Atmos從雙聲道提升至多聲道，更是首款搭配3個高訊噪比麥克風的Buds系列，除了進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能，比上一代可隔絕40%噪音以外，更加大了2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適，耳機充電盒的電池也從上代Galaxy Buds Pro的472mAh，提升至515mAh，以帶來更長的聆聽體驗。

Google的Pixel Buds Pro擁有Silent Seal技術，可配合各種耳形調整，透過感應器監測耳道內壓力來主動緩解壓迫感，確保長時間配戴也舒適。（Google官網）

Google的Pixel Buds Pro，推出石墨黑、迷霧灰 2色，定價5990元。（Google官網）

Google的Pixel Buds Pro則透過獨家設計的揚聲器與專屬六核心音效晶片，搭配Google音訊工程團隊調校的演算法，讓主動降噪技術再升級，還有Silent Seal技術可配合各種耳形調整，透過感應器監測耳道內壓力來主動緩解壓迫感，確保長時間配戴也舒適，更會透過骨傳導技術來分析下顎的震動，以及波束成形麥克風、語音加速計和防風網罩，讓通話品質更清晰，當然還能使用「Ok Google」搭配語音指令，就算騎車等不能按鍵的情況下也能靈活使用。