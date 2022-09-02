旗艦手機陸續發表，Sony昨（1日）也推出了全新旗艦新機Xperia 5 IV，整合了Xperia旗艦機種多項強大功能之餘，也是Xperia 5系列首次所有鏡頭，皆支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦功能，更升級1200萬畫素自拍鏡頭，不管是動態攝影、自拍、夜拍都能得到升級的享受，除了擁有高效能晶片模組和強大的5000mAh電池，還首次支援無線充電及無線反向充電功能，以帶來更完整的體驗予使用者。

Sony Xperia 5 IV推出創意黑、活力白、風格綠 3色，預計將於9月下旬於台灣市場推出。（Sony提供）

此次全新的Xperia 5 IV全新三鏡頭，除了支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦功能，更可支援4K HDR 120fps高幀率錄影，能拍出最高5倍慢動作電影感錄影，而且升級的1200萬畫素自拍鏡頭更搭載全新感光元件，在影音體驗上也有所提升，採全新劇院級立體聲雙喇叭，同時螢幕新增即時HDR功能，可優化HDR影片中過暗或過亮的部分。

Sony Xperia 5 IV支援「外接顯示器」功能，連接至如Alpha系列無反相機後，即可將Xperia 5 IV 當作為Alpha相機的第二螢幕，以Xperia 5 IV監控畫面，由Alpha相機拍攝高畫質影像。（Sony提供）

對於創作者來說，此次Xperia 5 IV也搭載Music Pro行動錄音室功能，能輕鬆錄製高音質音樂作品，Videography Pro功能也可將影像內容直接即時直播至影音平台，還能搭配Sony獨家推出的Vlog專屬外接螢幕（XQZ-IV01）與GP-VPT2BT等藍牙無線遙控拍攝握把，同時支援「外接顯示器」功能，連接至如Alpha系列無反相機後，即可將Xperia 5 IV 當作為Alpha相機的第二螢幕，以Xperia 5 IV監控畫面，由Alpha相機拍攝高畫質影像。