台中市刑大近期接獲線報，潭子區一處農舍內有不明人士出入，經數月的埋伏後，發現竟然是一處詐騙機房，因農舍周遭環境特殊，於是向保一總隊申請維安特勤隊支援，維安也首度動用新購的攻堅梯車，直接架梯從二樓攻堅，順利搗破這處機房，並逮捕8名嫌犯。

攻堅突擊梯車到場後大批警力破門而入。(台中市刑大提供)

據了解，攻堅梯車是保一特勤的新裝備，日前進行攻堅是首度處女秀，這款車輛係用福特F-550為車輛加裝MARS（移動可調斜坡系統），利於警力突破高處限制。

警方準備攻堅時，發現因現場機房周遭環境特殊，為避免打草驚蛇，特別申請維安特勤警力及攻堅突擊梯車支援，以優勢警力及精良裝備進行攻堅，只見畫面中，攻堅突擊梯車到場後大批警力破門而入，警方查緝賴嫌到案時，手機正傳來「大哥，餓了(哭臉)」的訊息，機房成員正裸著上身期盼著大哥送餐過來，孰不知找上門來的卻是警鴿，現場8人被壓制在地，以賴嫌為首之詐欺集團遭警方一舉查緝到案，並查扣現場手機37隻、筆記型電腦3部、現金新臺幣3萬元、網路卡、硬碟及提款卡等證物。

臺中市警察局刑警大隊科偵隊及打詐中心於今年6月間接獲民眾反映潭子區有一處農舍活動情形相當可疑，隨即展開數個月的調查行動，並報請臺中地方檢察署指揮偵辦，在掌握相關犯罪事證後，於8月25日持搜索票進行搜索，與警政署保一總隊維安特勤隊、保大特勤中隊及太平分局偵查隊共同破獲詐欺集團。

據警方調查，該集團係假冒人民檢察院詐騙大陸民眾之電信詐欺話務機房，若機房成員績效不佳，還會進行體能訓練檢討警惕，該集團從成立機房運作2個多月，已詐騙獲利將近新臺幣4百萬元，全案依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地方檢察署偵辦，並經臺中地方法院裁定賴嫌等8人全數羈押禁見。

警方表示未來將持續溯源查緝，展現政府打擊犯罪之決心，由於本案所查獲的犯罪成員年齡多在25歲左右，也在此呼籲年輕學子，初以新鮮人步入社會求職時，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程。

機房成員裸著上身被警方壓制在地。(台中市刑大提供)