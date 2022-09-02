桃園一名牙醫在2018年與妻子在大陸地區結婚，婚後2人感情生變，他指控妻子生性多疑、具強烈監控慾，經常在他工作中要求回報行蹤，訴請離婚，妻子則要求他同居，台灣高等法院維持一審判決，認定男方可歸責性較高不能提離婚訴訟，且須屢行同居義務。可上訴。

男牙醫說，妻子無端質疑他有婚外情等不當行為，甚且以粗鄙詞語羞辱他，乃至騷擾他牙醫診所之雇員，妨害他工作，他多次與妻子溝通都無法改善，僅能與對方分房讓彼此冷靜，因婚姻關係顯有重大破綻難以繼續維持等情，訴請離婚。

妻子表示，她從大陸地區嫁來台灣，就兩地環境、文化差異需要時間適應，雖因此與丈夫偶有摩擦，但她平日仍主動操持家務、關心對方，但對方多次將她反鎖於家門、將她之物品移出住所，將她反鎖於屋外後，即拒絕再與她同住，對方不得請求離婚。

妻子也請求主張，希望繼續維持婚姻關係，但丈夫逕自將她物品搬離兩造住處，且拒絕她返家，而無正當理由不願與她同居，請求法官判令對方應與她同居。

一審桃園地方法院及二審高院都認為，牙醫自行選擇逃避與妻子相處，乃至拒絕再與她同居，甚且將她生活用品任意棄置路邊，全然不顧夫妻之情，有責程度顯較高，不准訴請離婚，且須依法履行同居之義務。