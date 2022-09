美國總統拜登今天試圖在11月關鍵期中選舉前,透過全國演講匯聚政治氣勢,他猛烈抨擊前總統川普及其「極端」死忠支持者,指他們威脅到美國民主,以及「我們共和國的根基」。

法新社報導,拜登於美東時間1日晚上8時(台北時間2日早上8時)的電視黃金時段,在美國「民主搖籃」費城發表演講,地點在兩個多世紀前通過獨立宣言和美國憲法的建物附近。

79歲的拜登痛批擁護川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)口號的共和黨人。

他說:「川普和力挺『讓美國再次偉大』口號的共和黨人代表一種極端主義,威脅到我們共和國的根基。」

「『讓美國再次偉大』這股勢力堅決要讓這個國家倒退。回到一個沒有選擇權、沒有隱私權、沒有避孕權、沒有權利與你所愛的人結婚的美國。」

他還說:「平等和民主正遭受攻擊。」

11月的期中選舉將決定國會掌控權的歸屬,民主黨籍的拜登在這場被稱為「為國家靈魂奮戰」(Battle for the Soul of the Nation)的演講中,發言直截了當。

他說:「長久以來,我們一直讓自己相信美國民主得到保障,但事實並非如此。我們每一個人都必須捍衛民主、保護民主、為民主挺身而出。」