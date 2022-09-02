據澎湃新聞2日報導，近日，中國氣象局國家氣候中心組織召開今年秋季（2022年9月至11月）全國氣候趨勢會商會，會商顯示，預計今年秋季，中國西藏東部、西南地區西部和北部、西北地區東部、華北、東北南部和西北部、華東北部、華中西北部、內蒙古東部、華南南部等地降水較常年偏多，其中華西秋雨總體偏強，但空間分布有差異；其餘地區降水接近常年到偏少，其中新疆、華中南部、華東大部較常年偏少2至5成，可能出現夏秋連旱。

報導稱，預計今年秋季，中國大部地區氣溫接近常年到偏高，其中青海南部、四川西部、西藏等地偏高1至2℃，氣溫季節內變化大。北方大部地區初霜凍日期較常年偏晚。在西北太平洋和南海海域有8至10個颱風生成，其中有2至3個登陸或明顯影響中國。

★華中南部、華東大部及新疆等地降水明顯偏少

預計2022年秋季，西藏東部、西南地區西部和北部、西北地區東部、華北、東北地區南部和西北部、華東北部、華中西北部、內蒙古東部、華南南部等地降水較常年偏多，其中華西秋雨總體偏強，但空間分布有差異。

與常年同期相比，內蒙古東北部和西南部、黑龍江西部、遼寧南部、河北大部、北京、天津、山西、陝西、山東、河南北部、湖北西北部、重慶西北部、四川北部和西部、青海東部、甘肅東部、寧夏、廣東南部、廣西東南部、雲南西部和西藏東部等地降水較常年同期偏多，其中河南西北部、陝西大部、寧夏南部、甘肅東南部、青海東部、四川北部、西藏東南部、廣東南部、廣西東南部、海南等地偏多2至5成。

大陸全國其餘地區降水接近常年同期到偏少，其中湖北東部、安徽南部、江蘇南部、上海、貴州東部、湖南、江西、浙江、福建北部、廣西東北部、新疆大部等地偏少2至5成。

★全中國大部地區氣溫接近常年同期到偏高，北方大部地區初霜凍開始日期接近常年到偏晚

預計今年秋季，全國大部地區氣溫接近常年同期到偏高，其中青海南部、四川西部、西藏等地偏高1至2℃。

當前中國北方大部分地區還未有初霜凍發生。預計北方各地區初霜凍出現的日期大致是：黑龍江西北部、內蒙古東北部在9月上旬；黑龍江西北部、內蒙古中東部、新疆北部在9月中、下旬；黑龍江南部、吉林、遼寧、北京、天津、河北北部、山西大部、陝西北部、寧夏、甘肅、新疆中部和南部在10月；北方其餘地區在11月之後。

與常年相比，除黑龍江北部、內蒙古東北部初霜凍偏早1至3天以外，中國北方其餘大部地區初霜凍開始日期接近常年到偏晚，其中內蒙古西部、山西西部、陝西北部、寧夏、甘肅東部、新疆中南部、安徽北部、江蘇北部等地偏晚3至5天。

★可能有2至3個颱風登陸或明顯影響中國

預計今年秋季，在西北太平洋和南海海域有8至10個颱風（中心風力≥8級）生成，較常年同期（11個）偏少；其中2至3個登陸或明顯影響中國，接近常年同期（2.3個）。颱風強度總體偏弱，主要影響區域為華南和東部沿海區域。