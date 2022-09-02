中國社科院歐洲研究所研究員兼副所長劉作奎2日在大陸《環球時報》撰文指出，德國聯邦國防軍總監佐恩日前表示，德國將派遣更多軍艦和參與盟邦演習擴大印太地區軍事存在，並一直關注「中國軍隊大幅擴軍」。最近西方輿論數次出現歐洲國家軍方和政客類似表態，這是否代表歐洲一些人對華認知的改變？

劉作奎表示，近年來，隨著中國經濟增長、國力提升以及對外經貿合作深度和廣度的明顯增強，歐洲感受到來自中國合作機遇的同時，也比以往更多地看到所謂「來自中國的威脅」。在中美博弈加深背景下，歐盟一度尋求戰略自主，不想成為國際博弈的「戰場」，而希望成為「玩家」之一，但這種戰略盤算的實現並不順利。

劉作奎稱，俄烏衝突爆發後，歐洲安全秩序受到破壞，對俄羅斯的恐懼也連帶上了中國。美歐聯手「啟動」北約，並一手塑造了「民主與威權對抗」的話語。歐洲的對華認知明顯向「美國化」偏移，認為中國的崛起對西方制度構成威脅，中國的行為具有明顯推翻「基於規則的國際秩序」的意圖，中國的強大必然意味著霸權爭鬥。

在這種錯誤觀念的引導下，歐洲一些國家不惜背離歐洲人此前堅持的信條和原則，越來越聚焦於「應對中國」。

2019年歐盟將中國定位為「制度性競爭對手」，在接續2005年和2006年對中歐關係「合作」和「競爭」的正常定位後，開始將雙方關係政治化和價值觀化，對中歐關係發展逐漸造成衝擊和損害。在所謂的「合作、競爭、對手」三重定位出台後，歐盟機構和成員國也陸續完成了政策落地過程，這對雙邊關係帶來負面衝擊。歐洲管控中歐分歧的能力和意願越來越不足。

劉作奎認為，不可否認，近兩年歐洲一些國家對大陸誤解加重有其客觀原因。一是新冠肺炎疫情阻隔了雙方的人員往來，面對面溝通越來越少；二是俄烏衝突加劇了雙方的認識對立。

因為認知出現偏差，做法不盡合理，違背基本的原則和規律，所以歐洲的很多政策看起來非常扭曲，明知道有問題，卻沒有矯正的勇氣。而目前歐洲媒體也存在不少爭論。如不少德國媒體堅持供應鏈要安全和自主，尋求減少對華依賴，但也有媒體認為，「德國別無選擇、只能忍受中國」，最終必須選擇同中國合作之路。

劉作奎強調，德國對俄有巨大能源需求，對華有巨大市場需求，在能源和經濟領域同俄中互補性強，這是基本經濟規律。但俄烏衝突改變了一切，歐洲一些國家對俄採取極限制裁，「殺敵一千、自損八百」，對中國尋求「避免過度依賴」，在求發展還是求安全上做了錯誤的平衡。全球化時代令各國經濟形成了相互依賴，如今卻硬要割裂，這一切源於價值觀對抗的焦慮。歐洲有風險意識是正常的，但不能違背堅持了幾百年的基本規律。如果歐洲政客擔憂俄烏衝突給自身帶來的安全威脅，就應該積極創造停火條件、盡快結束這場衝突，而不是延續和擴大軍事對抗。

筆者仍然相信，歐洲擁有理性主義沃土，充滿反思主義精神，在歷史發展關鍵時刻，都能把危機變成驅動發展的力量，能夠把握住自己的航向。在發展中歐關係問題上，雙方應坦誠相待，樹立正確和合理的認知，這是中歐關係發展的前提。