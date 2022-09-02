Netflix影集《睡魔》（The Sandman）你看過了嗎？這部近期最夯的漫改美劇，在Netflix上架後隨即霸榜登上台灣 Netflix 排行榜 Top10，並空降各國排行榜冠軍，連續3週名列「Netflix全球熱門英語影集排行」榜首，就連知名影評網站「爛番茄」都給出新鮮度87％的高分。究竟它有什麼迷人的吸睛魅力呢？

Netflix影集《睡魔》在演什麼？

《睡魔》改編自DC經典漫畫，劇情講述夢境領主「睡魔」，又稱「夢」（Morpheus），在1916年前往清醒世界追捕叛徒時，意外被邪教徒「魔格士」用咒語困住！魔格士想藉此引誘夢的姊姊「死亡」現身，幫助他復活在戰爭中喪命的兒子。

經過100多年後，睡魔終於逃脫重新獲得自由之身，開始尋找受困時被奪走的3樣法器——沙粒、紅寶石和面具，同時還得修復分崩離析的「夢境之國」。

史上最燒錢的影集！《睡魔》每集燒1,500萬美元

除了改編自漫畫，擁有暗黑、魔幻又龐大的世界觀讓影迷相當期待《睡魔》影集化之外，這部Netflix影集還有一項讓粉絲為之驚訝的重點，也就是每集高達1,500萬美元的昂貴製作費，水準超越英國王室傳記影集《王冠》，比肩《冰與火之歌：權力遊戲》最終季！

《睡魔》從漫畫出版至今，歷經30年都沒有翻拍成功的一大原因，就是因為其複雜且時間軸橫跨百年的世界觀，讓製作費用相當龐大，一度被稱為「史上最不可能被改編的文學」。就連華納兄弟、HBO都被高昂製作費嚇跑，直到Netflix接手才催生出這「史上最燒錢的影集」，成功將這史詩級作品搬上小螢幕。

《睡魔》評價有多高？看1網路關鍵字秒知曉

Netflix影集《睡魔》目前位居《網路溫度計》歐美劇口碑排行榜第5名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察其網路熱門關鍵字，可以發現「好看」佔相當大宗，其他還有「奇幻」、「喜歡」、「期待」等字詞出現。可見觀眾對這部魔幻影集的高度評價與讚賞，難怪網友們紛紛敲碗Netflix續訂第二季，如果你還沒看過的話，不妨趁週末假期追一波吧！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年8月2日至2022年8月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『睡魔』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。