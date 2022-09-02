近來頻傳國人被詐騙集團誘至柬埔寨等地從事電信詐欺，甚至被控制行動，台北地檢署接獲警調情資，指有詐團誘騙國人赴柬埔寨，日前兩度執行大規模查緝行動，拘提9嫌到案，訊後聲押曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪7嫌，今偵結起訴李振豪等多人。目前李振豪等7嫌在押，預計最快下周移送台北地院審理。

據了解，李振豪曾擔任知名國片《角頭》的臨時演員，混跡北市中山區，後自創東新會，原先經營酒店，但生意受疫情影響，得知小弟做人口販賣有利可圖便也加入，短短3個月就騙了82名台人赴柬，每媒介1人就可從柬埔寨的詐團手中獲得傭金2.2萬美元（約新台幣66萬元），已獲利新台幣近5千萬元。

北檢指出，北檢日前接獲刑事局、調查局中機站情資指有詐團以招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作，即指派檢察官積極偵辦，並請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團仍持續誘騙國人赴境外工作，先於5月5日拘提林姓嫌犯3人，營救將前往機場的3名被害人。

北檢7月5日再指揮百餘名警調人員，於北、中同步搜索10處，並傳喚、拘提李振豪等6嫌，訊問10餘名被害人。北檢兩波查緝行動，共向法院聲請羈押禁見林姓、李姓7名嫌犯獲准。

北檢呼籲民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作。北檢將與警調機關從嚴從速偵辦這類詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。