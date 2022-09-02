解放軍東部戰區聯合演訓

中方軍機幾乎天天越過海峽中線，加強對台施壓。就在北京考驗華府保衛台灣的決心之際，白宮正緊張注視著相關發展。

據《政治》（POLITICO）新聞1日報導，北京已表明，無意縮減自美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台後，在台灣周邊日益激進的軍事活動。

中方軍機最近一連串的侵擾，越過了兩岸默認數十年，以降低衝突風險的中線，顯示北京最近軍事威嚇台灣的新升級。而這侵擾新常態所反映的，是北京想要重設台海可接受軍事活動的標準。而分析家說，這不只是挑釁，也是在演練攻台。然而，拜登政府並沒有明確的長程戰略計畫，來阻止這威嚇。

史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institute）當代亞洲研究員歐斯林（Michael Auslin）指出，海峽中線在法律上並不存在，而現狀其實是中方自制的結果，但如今這自制消失了，「我們不能出動戰機，逼他們退回中線後」。

白宮的回應是派「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）和「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）導彈巡洋艦28日穿越台海。而第7艦隊（U.S. 7th Fleet）在聲明中說，這顯示美國對印太自由開放的承諾。

而解放軍越過海峽中線反映了北京雙管齊下的戰略，一方面把日益逼近台灣的軍事行動常態化，以主張對台主權，另一方面則想損耗台灣部隊的反應力，同時演練讓台灣軍方和政府陷入癱瘓的攻擊路線。

台灣國防部說，共軍從8月4日起，就不斷侵擾台海周邊區域。而從8月6日起，共軍至少越過海峽中線94次。而分析家警告，要是這些侵擾常態化，涵蓋對台北的路線，那就會提高未來解放軍可能攻擊的軍事優勢。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說，解放軍越過海峽中線，只是其中一個指標，顯示北京想要日益逼近台灣，投射軍力。當它開始把這些行為常態化後，可能會隨著尋求斬首的大規模軍事行動而達到高潮。

從1954—2020年間，中方軍機只越過海峽中線4次。但隨著美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）2020年9月訪台，北京結束了近70年的自制，兩天內出動了數十架軍機越過海峽中線。

而裴洛西訪台後，中方戰機和轟炸機更是以5—25架的規模編隊，幾乎天天越線，並迅速折返。其中多數侵擾都集中在台灣南北端外的區域，而不是內陸航線，這顯示北京至今仍要避免讓大家認為，共軍在演練攻擊台北，還有其他人口中心。

美國海軍戰爭學院助理教授卡頓（Isaac Kardon）指出，幾年前，中方開始越過海峽中線，並伺機加強侵擾，要不是裴洛西訪台，也許有別種可能，但這次他們打定主意，是發出擂戰鼓訊號的時候了，而他們所要傳遞的訊息是：「我們要在海峽中線的另一邊執行任務，而你們最好習慣。」