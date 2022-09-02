有名字的鑽石，往往身價不凡，不但可以傳承千古，在拍賣會上的落槌價往往屢飆新高。近日鑽石銀行（Diamond Bank）引進一顆重達55.11克拉的「賴索托之星」 (Star of Lesotho)心型鑽石，是世紀傳奇十大名鑽之一，且是全世界第二大有名字的心型鑽石，值得一提的是，GIA鑽石認證還特別為台灣市場開放命名權，鑽石的新主人可以為這顆鑽石取名字，新名字和其背後的典故將永久記載在GIA證書上，為世人所傳頌。

鑽石銀行最近在店上舉辦珠寶展，引進大克拉鑽石與彩鑽，總價近7億元。（Diamond Bank提供）

「賴索托之星」源自一顆重達123克拉的鑽石原石，2004年在賴索托開採出來後，被GRAFF珠寶以高價買下，切出這顆53.11克拉成色D的心型鑽石，在歷經18年後才又回到市場，十分稀有難得，要價約1.8億元，據悉已有台灣藏家有意購藏。

Diamond Bank總經理陳昱羲指出，有名字的鑽石十分稀有，且只有在特殊情況下，才會開放鑽石的命名權，過去鑽石銀行曾經手全界最大心型紅鑽「The Red Valentine」與圓形紅鑽，因全世界超過1克拉的紅鑽不超過20顆，因此特別開放命名權給台灣藏家，賦予鑽石非凡的意義。

黃鑽近年的漲幅達35%以上，十分驚人，圖為10克拉黃鑽戒指。（Diamond Bank提供）

除了「賴索托之星」，鑽石銀行最近匯集多顆大克拉數的白鑽和彩鑽，要價近7億元，包括一顆2克拉粉紅鑽、逾1克拉的紅鑽、逾10克拉黃鑽等。陳昱羲分析，受到全球通膨、烏俄戰火的影響，今年3克拉以上天然鑽石的升幅已達17%至35%，紅鑽漲了50%，且有錢也買不到，黃鑽也有35%的漲幅，從目前的全球局勢來看，珠寶是穩定且看好的理財工具，非常值得投資下手。

粉鑽的發音近似「很鑽」，向來深受台灣VIP的喜愛，圖為2克拉艷彩粉鑽戒指。（Diamond Bank提供）