據《證券日報》報導，東方財富Choice數據顯示，今年前8個月，中國大陸地方債發行規模突破6兆元（人民幣，下同），達到6兆0474億元，同比增長24％。其中，新增地方債發行4兆0210億元，同比增長62.4％。巨豐投顧高級投資顧問謝後勤分析，今年新增地方債發行規模大增、發行速度加快，體現出積極財政政策靠前發力，著力穩定宏觀經濟大盤。

報導稱，按用途畫分，地方債分為新增地方債和再融資債券。2022年預算安排新增地方政府債務限額4兆3700億元。其中，一般債務限額7200億元，專項債務限額3.65兆元。

數據顯示，前8個月發行的新增地方債中，新增一般債券發行6909億元，新增專項債發行3兆5191億元（其中用於項目建設的新增專項債為3.45兆元，早在上半年已經基本發行完畢）。

根據近日中國財政部發佈的《2022年上半年中國財政政策執行情況報告》，2022年分兩批儲備專項債券項目7.1萬個。上半年，已發行的新增專項債券共支持超過2.38萬個項目，其中在建項目約1.08萬個，新建項目約1.3萬個。

巨豐投顧高級投資顧問陳昱成表示，今年新增專項債發行規模超預期，成了穩投資的重要抓手，保障了基建項目融資需求，對經濟增長發揮了積極作用。預計今年全年基建投資增速將上揚。

報導稱，今年以來再融資債券發行規模下降。東方財富Choice數據顯示，在超6兆元地方債中，再融資債券發行1兆8374億元，同比下降23.5％。其中再融資專項債發行7719億元，再融資一般債券發行1兆0655億元。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳表示，「再融資債券資金主要用於償還到期地方債本金，也有部分再融資債券具有特殊用途，如近年來不少地方通過發行用於『償還存量債務』的再融資債券來置換隱性債務。今年以來再融資債券發行規模下降，主要原因是地方債到期償還量下降。」

據統計，今年前8個月地方債到期償還量為1.73兆元，同比下降16.4％。同時，今年特殊用途再融資債券發行量同比也有較大幅度壓縮。據統計，今年上半年用於「償還存量債務」的再融資債券發行量約為2200億元，而去年上半年發行量約6000億元。

馮琳表示，今年9月份至12月份地方債到期量約為1.04兆元，大幅高於去年同期的6028億元。同時，儘管年內尚有5000多億元專項債地方結存限額待發行，但去年9月份至12月份新增專項債發行量超過1.7兆元。

因此，從到期償還壓力和地方債整體供給節奏兩個角度來看，年內後續再融資債券發行量高於去年同期。預計9月份至12月份再融資債券發行量將超1兆元，有望達到1.2兆元左右，這將明顯高於去年同期的7176億元。

值得一提的是，中小銀行專項債作為專項債的一種，今年前8個月發行了3支，規模合計485億元。其中，大連市發行50億元，甘肅發行300億元，遼寧發行135億元。

中國銀保監會有關部門負責人此前表示，今年以來，銀保監會積極會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發行專項債補充中小銀行資本。今年上半年，經國務院批准，已向遼寧、甘肅、河南、大連四省（市）分配了1030億元專項債額度。

東方金誠金融業務部副總經理李茜表示，支持中小銀行發展專項債將直接補充中小銀行的核心一級資本，提高中小銀行的抗風險能力，同時將進一步提升中小銀行服務實體經濟能力。

「專項債券用於補充中小銀行資本受到地方財政預算限額的比例限制，同時專項債券注資對象數量眾多，每個機構獲得支持的資金體量有限。」李茜建議，地方政府應當對中小銀行謹慎注資，在全面清產核資、排查風險並依法依規嚴肅問責的前提下，「一行一策」穩妥推進補充資本金，嚴防道德風險，建立中小銀行資本補充專項債券全生命週期管理機制與退出機制。