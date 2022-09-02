《庶民大頭家》完整版 民調墊底 陳時中"夜調酒.日滾球"超充實? 網傻眼:選小學班長? 20220830

台北市長選戰進入白熱化階段，日前有2份民調顯示，民進黨候選人陳時中的不喜歡度（仇恨值）都排第一，引發討論。對此，台北市議員侯漢廷批陳時中滿腦子只想著權力，且從早到晚都在玩，無心市政。他說陳時中臉書充滿溫馨親切，但那都是假的，在記者會上怒嗆記者、講垃圾話的才是真實的陳時中。他更直言陳時中是一個「滿口謊言的人」。

儘管民進黨卯足全力輔選，但陳時中選情似乎仍未見起色。對此，侯漢廷日前在中視《庶民大頭家》表示，陳時中滿腦子只想著權力，臉書發文看的出來陳確實從早到晚都在玩，無心市政。臉書充滿溫馨親切的文章都假的，「都是外包給小編、美編團隊用的」。侯直言，真實的陳時中是在記者會上傳教、怒嗆記者、講垃圾話以及把人架走驅離的，那才叫真實的陳時中。

侯漢廷舉例，等到記者提問是否要注意學生群聚感染，陳時中才說「你沒講我也沒想到」，侯說這種無能才叫陳時中。他說陳時中是冷血，是一個直到現在近萬人喪生，但陳時中也不掉一滴淚，毫無反省、毫無內疚，甚至沒發表過哀悼的才叫陳時中。

侯漢廷提及，2020年初期，台灣有人染疫，陳當時哽咽落淚，綠營瘋狂造神，說陳時中民胞物與、心懷人民。如今兩相對造，台灣走那麼多人，「別說陳時中，民進黨從上到下誰有哀悼過、誰有道歉過、誰有落淚過？通通都沒有」。侯更痛批陳時中是一個滿口謊言的人，最先說什麼示警新冠人傳人，後來證明根本是謊言。

侯漢廷表示，陳7月份開始說從來不缺疫苗、不缺快篩，用藥都很即時，侯批「與事實完全相反」。他說大家不要以為這只是單純年紀大了講話口誤，他認為陳時中是刻意要扭曲大家的記憶，刻意要竄改歷史，刻意要把自己過去不堪的事情通通洗白，所以現在每天才在胡說八道，試圖扭轉人民的記憶，「這才是現在陳時中在幹的事情」。對於為何年輕人都在憤怒，侯說不要忘記陳時中當初卡民間團體疫苗，活活卡了一個月，就是為了要等給高端通過EUA的審查。侯也提及，民間團體曾說跟BNT預購保留三千萬劑的疫苗了，但去年8月30日，行政院長蘇貞昌和陳時中說不用、不需要，因為已經追加了2000萬劑所謂次世代莫德納疫苗，侯質疑，現在整整一年，民間團體買疫苗三個月到貨，民進黨呢？