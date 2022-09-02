RISC-V處理器核心供應商晶心科(6533)宣布，與嵌入式功能安全和資訊保全領域的全球領導者，同時也是RISC-V國際協會成員的Green Hills Software，共同宣布將提供一系列整合且最佳化的平台，支援晶心科AndesCore RISC-V 核心N25F-SE進行功能安全與資訊保全之運算，該平台可支持各式需要功能安全、資訊保全和效率的車載應用，預計下半年度開始提供客戶套裝授權。

晶心科和Green Hills Software合作推出之結合軟硬體的平台是專門為單晶片系統(SoC)公司及其終端客戶設計，主要適用於打造領先市場之基於RISC-V架構開發、並能達成ISO 26262 ASIL B要求之關鍵功能的SoC，該整合平台非常適用於需通過ASIL認證、並要求精簡又對成本敏感之車用電子的SoC開發。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，AndesCore RISC-V安全性增強處理器IP ，由於其獨特且具有競爭力的價值，已被多家早期客戶採用，與Green Hills Software的合作夥伴關係使晶心科能夠進一步為客戶提供全面而強大的開發支持，期望Green Hills Software成熟的功能安全解決方案為RISC-V社群帶來的好處，並加快RISC-V安全相關應用被客戶所採用。

Green Hills Software業務發展副總經理Dan Mender表示，透過本次擴展標準化，可立即投入產線的安全解決方案，支援包括來自技術領導者晶心科之最先進、經安全認證的RISC-V AndesCore IP。通過這種結合軟硬體的解決方案，採用AndesCore N25F-SE的 SoC供應商可以立即開發具有最高效能、最低功耗產品的下一代車輛電子控制器(ECU)，經由提供整合性與最佳化之已量產驗證的解決方案，來加速其客戶上市時程與降低工程開發成本。

晶心科是第一家獲得硬體(ISO 26262-5)和軟體(ISO 26262-6)ASIL D開發流程認證的RISC-V處理器IP供應商。晶心科致力於支援汽車專家開發安全相關的產品線。晶心科和Green Hills Software提供的功能安全解決方案，預計將在2022年下半年度開始提供客戶套裝授權。