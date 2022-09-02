由於市場對經濟成長、激進升息，和創紀錄高通膨的擔憂，歐洲股市開盤低走，收在近七周點。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌7.46點或1.80%，為407.66點，為連五跌。所有板塊都出現下挫。

周四公布的數據顯示，歐元區八月製造業PMI為連二個月出現萎縮；需求疲軟，讓工廠產出無法順利賣出，製成品庫存創新高。

從貨幣市場走勢來看，歐洲央行(ECB)下周升息75基點的機率為80%，高於周三數據的50%機率。

中國的大城市成都宣布實施防疫封鎖，全市啟動為時四天的新冠肺炎檢測。

金屬價格暴跌，業務涉及中國較多的礦業股暴跌3.8%。奢侈品股也面臨壓力，LV的母公司LVMH集團、開雲集團(Kering)、愛馬仕(Hermes)皆下跌在2.2%至2.5%之間。

防禦性版塊跌幅較小，公用事業股和電信股分別下跌0.21%和0.94%。

德國漢莎航空跌3.1%，報5.75歐元；在勞資雙方未能達成工資協議之下，工會宣布周五起開始罷工。

利潔時(Reckitt Benckiser)跌5.2%，報6304英鎊；該消費用品製造商宣布執行長Laxman Narasimhan在三年任期後將在九月底離職。

周四的資料顯示，德國七月零售銷售意外地上揚，月增1.9%，主因為線上銷售和食品銷售的復甦。分析師此前的預測為陷入停滯。

由於烏克蘭戰爭爆發後，天然氣價格上漲，對商品和服務成本帶來連鎖影響，讓此一數據成為近來少見亮點。