《庶民大頭家》完整版 自家員工也不敢搭? 波音787爆瑕疵滯銷 蔡政府要華航買24架? 趙少康轟:勿草菅人命 202200901

新成立的數位發展部，預算編列高達217億元，國民黨立委鄭麗文質疑，該部1人的預算就可以抵警政署20個員額，但要預算細目卻又不給看，怒批「通通都不講，可以這樣子這麼的囂張，直接迴避國會監督嗎？」

鄭麗文昨（1）日在中視節目《庶民大頭家》表示，員警除了有專業外，在第一線出生入死，冒生命危險，甚至還有許多雜務要處理，但最後待遇卻比不上數位發展部的人員，「不是說數位發展部不能夠請專業人員，但為何沒有客觀標準？」

鄭麗文提到，數位發展部光一般事務費就編列4900多萬元，是NCC的3.9倍，國外旅費更編了1400萬的預算，「都已經數位化了，都已經是網路時代了，還有必要這樣子實體飛來飛去嗎？全台灣的數位發展需要編這麼多旅費要幹嘛？」

儘管數位發展部發言人李懷仁稱經費用途都列在預算書中，絕無浮濫等問題，但馬上遭立委賴士葆打臉，指出包括細目、有哪些委外計畫、人事費用為何編這麼多等，全部都不給看，讓鄭麗文忍不住說「這跟買疫苗的契約一樣，通通不敢讓國會看！」

「這不是黑箱政府，那什麼才是？」鄭麗文強調，數位化就是要讓民眾上網就可以查詢到政府相關資料，但如今各種資料卻躲躲藏藏，「難怪被大家講說就是豢養網軍，否則有什麼好藏的？為什麼不正大光明讓大家知道到底是哪些人呢？為什麼領這麼高薪？你的資格又是什麼？通通都不講，可以這樣子這麼的囂張，直接迴避國會監督嗎？」