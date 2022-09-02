消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至8月27日）初次請領失業給付人數周減5000人，為23.2萬人，連跌第3周，並創下兩個月新低，也少於市場預期的24.8萬人，顯示美國就業市場仍然強韌。上周初領失業金人數4周均值為24.15萬人，周減4000人。截至8月20日止當周，續領失業金人數周增2.6萬人，為143.8萬人，符合市場預期。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業指數為52.8，與7月持平，並高於市場預期的52。值得注意的是，這份調查結果印證美國人力需求仍然強勁，製造業就業人數在連續三個月萎縮之後，在8月大幅反彈。ISM表示，製造業在8月以強勁的速度招聘，幾乎沒有裁員、凍結招聘，或透過人員自然流失以減少員工人數的跡象。

3.標普全球（S&P Global）美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為51.5，略高於初值51.3與市場預期的51.3。

4.俄羅斯副總理Alexander Novak表示，對那些給俄羅斯石油設置價格上限的企業或國家，俄國將停止供應原油和石油產品。此前白宮表示，G7財長於本周五開會時，將討論給俄國原油價格封頂的建議。

5.成都封城恐打擊原油需求，周四紐約期油收跌2.94美元或3.28%，為每桶86.61美元。倫敦布蘭特期油收跌3.28美元或3.43%，為92.36美元。兩期油合約連跌第三天。分析師表示，中國嚴格的清零防疫政策和西方國家經濟放緩不利率原油需求，而美國頁岩油產量可能回升，也對油價帶來壓力。

6.聯準會9月連續第三次升息75個基點的預期升溫，周四美元指數再創20年新高，尾盤美元指數漲0.89%，報109.67，盤中一度站上109.99，向110扣關，並創下2002年6月以來新高。美元一度升至140.23日圓，創24年新高。英鎊跌0.69%，報1.1501美元，創下兩年半新低。歐元急貶0.99%，報0.9953美元，跌破平價關卡。

7.受升息預期影響，美國10年期公債殖利率一度飆多16.5個基點，報3.297%。兩年期債息大漲10.1個基點，升破3.5%大關，報3.551%。

8.美元和美國債息走高，周四紐約期金收跌16.9美元或0.98%，為每盎司1709.3美元。現貨金收跌0.77%，為1698.2美元，跌破1700美元大關。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.21美元，為每盎司17.67美元。10月白金跌21.50美元，為每盎司805.50美元。12月鈀金跌82.60美元，為每盎司1996.30美元。