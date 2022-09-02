藝術家江漢清受貓頭鷹藝術協會邀請，創作「黃昏的漁港」之巨幅畫作參加2016年台灣藝術博覽會展出，但協會姚姓理事長聲稱畫作未賣出後，因長時間放置於地面已有毀損及蟲蛀，大型廢棄物處理車載走丟棄，江提告求償，台北地方法院判決姚須賠償25萬元，可上訴。

江漢清創作《黃昏的漁港》，以故鄉宜蘭為題，結合大溪、大里及南方澳漁港，以多層次的打底、上色、凡尼斯油畫媒劑的增亮，讓畫作既有水彩的透明度，又有油畫的厚重感，深刻描繪出蘭陽漁村濃厚的風土民情。

江提告指稱，2016年5月間貓頭鷹藝術協會在台北世貿一館舉辦第一屆台灣藝術博覽會，該會姚姓理事長邀他創作巨幅畫作參加展出，創作所需畫布及顏料由該協會提供，畫作若於展覽期間或嗣後賣出時，其價金應分歸創作人及該協會各1／2。

江男說，他創作題為「黃昏的漁港」之畫作參展，並標示售價為新台幣360萬元，博覽會結束後，姚表示會規劃陸續在全台各地辦展，故畫作未歸還他，去年1月間他因個人辦展需要，向姚表示欲取回系爭畫作，對方竟稱畫作已遭其剪毀。

江男主張，他擁有畫作所有權，姚逕自毀損畫作，縱非故意，亦有過失，應負侵權行為損害賠償責任，該畫作價值至少為175萬元，姚須賠償175萬元。

台北地院認為，該畫作是江男與貓頭鷹藝術協會各有一半所有權，姚男未經江同意擅自處分系爭畫作，自屬侵害江的所有權，審酌該畫作尺寸超過油畫之500號，以江的畫作在市場上之訂價換算，其價值約為50萬元，判決姚男須賠償一半損失、25萬元。