副總統賴清德（左）2日在新光醫院30週年院慶大會上，頒發醫療外交貢獻獎給新光醫院院長侯勝茂（中），表彰該院推動帛琉、緬甸醫療外交，建構醫療合作等貢獻。（張鎧乙攝）

新光醫院今天舉辦30週年院慶，副總統賴清德、立法院院長游錫堃等政商醫界人士應邀出席。（王家瑜攝）

新光醫院今天舉辦30週年院慶，政商醫界人士應邀出席，現場冠蓋雲集。新光醫院董事長吳東進宣布，新光醫院將耗資70億元擴建第二醫療大樓，打造心臟血管中心，預計今年底開工、2026年啟用。

新光醫院自1992年成立，今天舉辦30週年院慶，邀請各界人士共襄盛舉，副總統賴清德、立法院院長游錫堃、衛福部部長薛瑞元、衛福部政務次長王必勝、央行前總裁彭淮南、資策會董事長李世光、荷蘭駐台代表譚敬南等人應邀出席。新光醫院院長侯勝茂率領眾人切開生日蛋糕，院內同仁獻聲合唱《明天會更好》，一同見證新光醫院30年輝煌紀錄。

吳東進致詞時表示，創辦人吳火獅在世時就致力於規劃興建醫院，也常常說這是「企業回饋社會最好的方式」，現在新光醫院已是資產淨值超過156億、每年醫療收入約85億的醫學中心，累計服務門診病患3623萬多人次、急診病患202萬人次、住院病患90萬人次、血液透析208萬人次，並接生了8萬2053位寶寶，佔全國的1.16％。

吳東進表示，大家都知道醫療是越來越艱辛的事業，但在新光醫院全體同仁努力下，不僅創造盈餘也累積資產，去年以16億元買入新紡土地來擴建，預計耗資70億元擴建第二醫療大樓，規劃病房318床、開刀房12間、心導管室3間，將打造「A＋的心臟血管中心」，以全責照顧為目標，減少院內感染，朝國際醫療等級的高品質管控而努力，期望能在年底開工、2026年底完工啟用。

賴清德特別感謝新光醫院在防疫期間持續站在第一線，率全國之先、運用帳篷設置急診篩檢站，並設置篩檢陽性急門診、車來速篩檢站等，顯見新光醫院不僅有能力做好滴水不漏的感控，更足以扛起防疫大任；他形容新光醫院是「台灣民眾的健康守護神」，30年來並未停止精進，可以預見下一個30年必然更加精采，扛起更多守護大家健康的責任。

薛瑞元表示，新光醫院30年來在地照顧台北市士林、北投、中山、大同區的市民，更照顧新北市三重、蘆洲甚至新莊、五股的民眾，持續提供急重症醫療服務，品質也頗受民眾肯定；也感謝新光醫院自2008年接受帛琉共和國的國際醫療服務，目前為止許多太平洋島國的邦交國，不時聽到外交上有問題，但帛琉一直是很好的夥伴，新光醫院有一定的功勞！

「我們不求最大、但求最遠，不求最多、但追求最有效率！」侯勝茂表示，30年來新光醫院面臨很多挑戰，目前院內正在興建行政大樓，第二醫療大樓已經在申請建造，希望在各界支持下，上下同心行動一致，新光的未來一定會更好。