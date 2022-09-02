貝宜系統的APKWS雷射導引火箭地面發射器。（YouTube）

雖然海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）及其精準導引火箭（M31 GMLRS）等大口徑火箭彈系統搶盡烏俄戰爭風頭，但利用雷射導引的輕量化、小型、更敏捷的導引火箭系統也已經進化，不容忽視。

最一開始，這些導引火箭使用標準的火箭發射器（例如阿帕契的M261多管火箭發射器）來發射，但泰雷茲集團、貝宜系統（BAE Systems）、L3Harris以及各家公司角逐下的最新發展，更加優化了直升機、特種部隊和無人駕駛車輛（UGV）對於此類型武器的應用。

據軍事新聞網Defense-Update.com 8月31日報導，法國泰雷茲集團（Thales）於本週剛結束的泰國亞洲國際防務與軍警展（D&S2022）上展示了FZ606火箭發射器，這是針對雷射導引2.75英吋火箭彈FZ275 LGR特別優化的火箭發射器。這套新的發射器能將6枚精導引火箭儲存在封閉的發射架內，以保護火箭及其導引頭免受異物（FOD）的傷害，以及旁邊槽位的火箭發射時所造成的影響。發射器本身還具備了可以讓每一支火箭與駕駛艙火控系統之間的進行雙向通訊的能力，以實現目標驗證、引信與發射前的程式寫入，還有設定多管火箭的點火順序，以及執行發射前必要的測試。

FZ606精準導引火箭發射器。（Thales BE）

泰雷茲集團的FZ275 LGR是70公釐的火箭的最新版本，作為貝宜系統製造的的高精準殺傷武器系統2代（APKWS II）和土耳其國營飛彈研發與製造單位羅克桑國防公司(Roketsan)的標槍（Cirit, 此標槍非彼標槍）的競爭對手。FZ275 LGR火箭的射程超過6公里，可達誤差圓徑（CEP）小於1公尺的準確度。

Rheinmetall demonstrates in Sweden their Mission Master #UGV armed with twin 70 mm seven round launchers for laser guided rockets by Thales (FZ275 LGR). #Drones https://t.co/UXmYSDD3rp — Alex (xTreme Vacationing) Luck (@AlexLuck9) April 8, 2022

與傳統的DAGR無導引火箭彈的耐操粗勇不同，安裝在火箭彈前端的雷射感應器，很容易受到異物與環境以及鄰近火箭發射的熱量和碎片等影響，因此FZ606加裝的蓋子就是個簡單又有效的設計。

據泰雷茲集團的消息人士稱，FZ275 LGR使用改進的推進發動機，能夠提供穩定的燃燒速度，進而實現穩定的軌跡和更高精度的飛行。 該武器使用高爆破片彈頭，而高效能穿甲彈頭目前正在開發中，可望能夠穿透正面裝甲。

#SASTechnology

Επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί στο #SARISA η ρουκέτα κατευθύνσεως λέιζερ FZ275 LGR των 2,75 ιντσών με βεληνεκές 1.500 - 7.000 μέτρα https://t.co/sYt3nR85A5 — Savvas Vlassis (@SavvasVlassis) June 24, 2022

除了泰雷茲本家開發的發射器之外，該導引火箭認證可以使用的Arnold Defense LAND-LGR4 箭頭手（Flecther）發射器也十分受到各國關注，重量輕、可靠，它可以安裝在地面車輛、船隻上或使用腳架為地面部隊提供以前只有飛行器才能提供的精確火力支援。

Arnold Defense LAND-LGR4 箭頭手（Flecther）發射器十分受到各國關注。(Arnold Defense）

雷射導引火箭大幅降低了精準導引武器的成本，並且開創了過去沒有人能夠想到的使用場景，將使得地面單位能夠具備有一定射程的武器選擇，能夠對設備、據點實施精準打擊，隨著無人機大幅進入戰場，這樣的火箭勢必會帶來新的一波軍事革命。