韓國首爾一位國中老師被學生嘲笑是禿頭，讓他感覺備受侮辱、憤而提告，消息引起軒然大波，但韓國的師生關係緊張卻已經好一陣子了，先前因為學生人權的問題，不少老師被放大檢視、嚴格要求，後來某些家長與學生變本加厲地用人權問題當擋箭牌攻擊老師，最終引起老師們的不滿，紛紛尋求法律協助，韓國教師聯合會透露，今年針對教師權被侵犯的法律諮詢數量比去年大增了5倍。

根據《朝鮮日報》報導，今年4月，韓國首爾某國中的40歲老師在教學的時候，發現有一位學生不停地玩手機，他走上前提醒學生要專心上課，卻意外發現學生手機的聊天群組理面，談論的內容竟然是他。

根據警方透露，這位國中老師發現學生們錄下他教學的畫面，在聊天群組裡面取笑他是「禿頭」，讓他感覺受到了莫大的侮辱，因此決定將其中一位學生告上法庭，而警方最近才完成了對於投訴人的調查。

韓國近日頻傳學生與家長不尊重老師的狀況，先前有另一位老師遭一位學生指控性騷擾，差點被毀了整個職業生涯，後來透過警方調查發現，那位指控他性騷的學生，在當天根本沒有去學校上課，這才洗刷他的冤屈，但是當初指控他的學生也沒被定罪。

而韓國校園最近掀起「學生人權」的風波，很多人認為教師若忽略學生的個性或發表性別歧視的言論就應該受到懲罰，因此有越來越多的學生與家長，打著學生人權的名義來攻擊老師，也因此讓不少老師奮起反擊說「我不會再容忍了！」

韓國教師聯合會教師權利課負責人金東錫透露，今年針對教師權被侵犯的法律諮詢數量比去年大增5倍，而一些法律事務所也開始聘用過去曾是老師，或者是曾在教育環境工作的律師專門受理相關的案件，希望能夠幫助這些老師證明自己的清白。