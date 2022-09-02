為協助青年畢業即就業，高雄市青年局力推「大港青年實習媒合計畫」，高雄市青年局長張以理在9/1訪視「開新英文」實習生，與實習生互動交流心得，並表示希望透過媒合青年至高雄企業有薪實習，累積職場實戰經驗，讓學生有機會畢業即留在高雄工作。

「開新英文」是青年局所招募的實習企業，透過計畫錄取7名實習生，其中來自義守大學大眾傳播系的曾偉仁同學為馬來西亞僑生，第一次在臺灣實習的他，運用在校所學專長，主要負責線上教材影音拍攝及剪輯；另一位則是來自國立中山大學財務管理系的黃馨逸同學，雖非主修語文相關科系，但因為對英文教學有濃厚的興趣，主要負責課程設計與教學內容，包含與學生的互動接觸、教材及考試的編排發想等。兩位實習生表示，在「開新英文」不僅能在輕鬆的氛圍下學以致用，同時企業也提供實習生如行銷、文案撰寫等課程講座，讓實習生能在工作之餘更加精進自己，將所學的知識應用於實際工作中。

高雄市青年局長張以理表示，111年「大港青年實習站」媒合平台，總計已募集超過200家實習企業，提供超過1,100名實習職缺，職缺皆提供基本工資以上之實習薪資。目前已經成功媒合超過500名青年至企業實習，青年學子要把握機會至「大港青年實習站」投遞履歷，累積職場經驗值，提高自身的即戰力與軟實力。

青年局更進一步指出，「大港青年實習媒合計畫」是協助年輕學子在高雄找到多元且具學習性的職缺，像會展活動企劃、技術助理工程師、行銷公關專員、3D場景美術設計等，就讀高雄各高中職及大專院校、或戶籍設於高雄之全國各高中職與大專院校學生要把握機會，有相關問題可以洽高雄市青年局查詢。