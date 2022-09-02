一生當中若是能遇到幾個知心好友，那麼真的會豐富了整個生命，好友雖不似家和戀人般親密，但就是因為彼此間的友誼建立在無利益、無血緣的關係上，所以才難能可貴。大家都說朋友不必多，有幾個真心的就好，而有3位星座的朋友們就將此話牢牢記在心中，他們隨著年紀漸長朋友會越來越少，僅剩下幾個摯友在身旁，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

巨蟹座

巨蟹座對於自己的舒適圈非常依賴，他們認為既然已經有跟自己很合的好友們，那又何必開拓新的交友圈呢？且巨蟹座們相當討厭社交和應酬，他們既不喜歡陌生的環境，也討厭與不熟的人說話，因此久而久之隨著年歲漸長，巨蟹座們的朋友們也越變越少，身邊的好友多是多年的摯友，而這樣的友誼也讓他們到開心和滿足。

摩羯座

摩羯座認為友情重質不重量。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座對於交友及社交這件事看得較為理性，他們隨著年紀漸長會越來越不喜歡一些無謂的社交，且也會盡量避免與酒肉朋友交流，因為這對於他們來說根本就是在浪費時間，而摩羯座們也清楚知道好的友誼是重質不重量，他們嚮往的交友關係是在彼此有困難時，能夠幫助和關心彼此的真心好友，因此摩羯座們在成長過程中，留下來的朋友們雖然變少，但卻是足夠真心。

水瓶座

水瓶座知道哪些好友是適合自己的。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家通常能快速地與眾人打成一片，交友的能力自然也是不在話下，然而如此隨和、好相處的水瓶座們其實很有主見，他們對於交友有一套自己的想法，且隨著年紀漸長和逐漸成熟，他們會開始明白哪些好友是適合自己的，而這時候水瓶座們也會開始疏遠不那麼喜歡的好友，因為他們希望身邊留下的朋友，都是能夠走得長遠的真心好友。